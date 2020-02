Governo vai rever taxa de gestão de resíduos "nos próximos meses"

O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, anunciou que o Governo vai rever o regime geral dos resíduos de modo a tentar "acabar com o plástico descartável" o mais breve possível.

O Governo está a estudar avançar com novas medidas para acelerar a redução do uso do plástico. A revisão da taxa de gestão de resíduos (TGR) é uma das medidas em cima da mesa e deverá avançar já "nos próximos meses", adiantou esta terça-feira Matos Fernandes, ministro do Ambiente e Ação Climática, na apresentação do Pacto Português para os Plásticos.