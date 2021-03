Grandes barcos dirigidos a Veneza vão ser desviados para proteger a cidade

Os grandes barcos que chegam todos os dias a Veneza vão ser desviados, de forma temporária, e atracarão em Puerto Marghera, para proteger a cidade, anunciou o governo italiano.Esta é uma medida "temporária" para uma questão que mantém os ânimos acesos, uma vez que os habitantes e as organizações de defesa do ambiente exigem desde há anos o desvio dos cruzeiros para evitar estragos na estrutura de Veneza e no fundo da lagoa sobre a qual foi construída.A decisão foi tomada, segundo um comunicado, pelos titulares do recém-criado Ministério da Transição Ecológica, Roberto Cingolani, da Cultura, Dario Franceschini, do Turismo, Massimo Garavaglia, e das Insfraestruturas e Mobilidade Sustentável, Enrico Giovannini.O objetivo é proteger "um património histórico e cultural não apenas italiano, mas de todo o mundo", uma vez que a cidade e a sua lagoa são Património Cultural da UNESCO, desde 1987.