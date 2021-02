Lei do Clima avança com discórdia nas metas

Embora a urgência da questão climática seja unânime entre as oito partes que apresentaram propostas, nem todos concordam que as metas devam ser definidas na lei de bases. Já aqueles que as querem plasmar mostram ambições diferentes.

