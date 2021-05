Matos Fernandes: automóveis e edifícios no sistema de comércio de emissões não é necessário

Leia Também Zero contra transporte rodoviário e edifícios no mercado de carbono

"Eu não vejo qualquer necessidade de integrar no ETS estes dois novos setores. Eu direi até que no que diz respeito aos automóveis pode até ser contraproducente", disse o ministro.E explicou depois: "Quero dizer que com as regras que já estão estabelecidas as marcas de automóvel estão a cumprir metas muito objetivas, e a diluição no ETS pode levar a uma menor responsabilização por essas mesmas marcas".João Pedro Matos Fernandes foi questionado pela agência Lusa (quando participou numa cerimónia sobre deteção de covid-19 nas águas residuais) sobre a atualização que a Comissão Europeia está a fazer na legislação sobre clima e energia, para que a União Europeia tenha em 2030 reduzido 55% das emissões de gases com efeito de estufa.O ministro começou por salientar que enquanto Portugal tiver a presidência do Conselho da União Europeia deve ter uma postura mais de ouvir do que de dizer, e lembrou que não há ainda, sobre a matéria, uma proposta concreta por parte da Comissão Europeia.Um estudo divulgado na terça-feira alertava que caso a União Europeia faça depender os cortes de emissões nos transportes rodoviários e nos edifícios apenas no mercado de carbono tal poderá prejudicar as famílias com menos rendimentos, levando a um aumento do preço do gasóleo e da fatura de aquecimento doméstico.A proposta da Comissão Europeia (que considera incluir os edifícios e os automóveis no ETS) sobre os métodos para alcançar a redução de 55% das emissões até 2030 deve ser apresentada a 14 de julho.