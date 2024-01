Mota-Engil conclui compra da SUMA à Urbaser

A Mota-Engil anunciou esta segunda-feira a conclusão da compra da totalidade da SUMA à Urbaser, que tinha sido anunciada em março, dado que foram "obtidas as autorizações regulatórias e preenchidas as condições precedentes", pode ler-se no comunicado.Em contrapartida a construtora aliena as suas participadas no segmento industrial, anteriormente detidas pela SUMA, que passarão a ser integralmente detidas pela Urbaser, através de uma nova empresa-veículo designada Industrial Waste NewCo.A Urbaser é a sociedade-mãe de um grupo internacional que opera nos setores dos serviços urbanos, tratamento de resíduos e gestão de águas, com sede em Espanha, e é controlado pela Platinum Equity, uma empresa americana de investimento internacional.O grupo de construção português passa assim a deter, na totalidade, a SUMA, e as suas participações nos segmentos de recolha e serviços urbanos, tratamento e valorização de resíduos, e das participadas internacionais em Angola, Brasil, Moçambique e Omã.

"Para a Mota-Engil, a concretização da aquisição hoje anunciada permitirá acelerar a execução do seu plano estratégico, nomeadamente a internacionalização dos negócios do Ambiente, suportada no seu vasto know-how e na sua presença internacional, mantendo firme o compromisso com o desenvolvimento e modernização tecnológica do setor do Ambiente em Portugal e nos mercados internacionais em que atua", refere ainda a empresa liderada por Carlos Mota dos Santos.