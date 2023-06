Os vícios que SISAV e Ecodeal apontam ao Governo

SISAV e Ecodeal consideram que a decisão do ministro do Ambiente de não prorrogar as licenças dos Cirver enferma do vício de violação de lei, de vícios formais e dos vícios de desvio de poder e de usurpação de poder, todos eles levando à sua nulidade.

