Ana Trigo Morais aproveitou ainda para dar um exemplo prático para justificar este apelo."Nós temos uma lei que foi aprovada no Parlamento que vem banir a utilização de determinados produtos", disse, referindo-se à utilização de embalagens nos "take-aways", na restauração.



"Temos de caminhar para aí, mas quando legislamos temos de dar tempo para que a indústria crie soluções que permitam a quem precisa desse material acompanhar o cumprimento da lei. Nós temos tido vários clientes da SPV que nos perguntam como é que agora vão embalar porque têm tido dificuldade em arranjar embalagens que substituam".

Para a presidente executiva da Sociedade Ponto Verde, Ana Trigo Morais, é essencial haver diálogo com o legislador, o Parlamento, para trabalhar em conjunto numa solução para melhorar a recolha de resíduos para reciclagem."Nós conversamos com o Parlamento, mas julgo que podemos conversar mais", disse a responsável em entrevista ao Negócios e à Antena 1. "E o desafio é conversarmos mais" e "quando levarmos propostas à discussão, que conversem com a Sociedade Ponto Verde" e não só. "Conversem com as associações ambientalistas, com quem representa a indústria, com quem tem a solução técnica, sustentou.