"Para a recolha seletiva e para o serviço dos ecopontos amarelo, verde e azul o consumidor paga quando compra, porque já vem o ecovalor incluído no preço. Na fatura da água paga-se tudo o resto. E eu julgo que a maior parte das pessoas não tem noção e não compreende com total transparência a tarifa que está a pagar", acrescentou.



Por estas razões, considera que "a introdução de novos modelos de recolha dos resíduos - a recolha porta a porta e o PAYT ("pay as you throw"), paga à medida que descarta - vai trazer com certeza uma maior consciência às pessoas daquilo que estão a pagar pela maneira como escolhem descartar os seus resíduos".

A presidente executiva da Sociedade Ponto Verde (SPV), Ana Trigo Morais, não acredita que a maioria dos portugueses tenha a noção do que realmente paga através da taxa dos resíduos cobrada na fatura da água.Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, a responsável começou por explicar que a "SPV trata só das embalagens, que é uma parte dos resíduos que as famílias geram no seu dia a dia. Há depois uma parte do sistema que gere os indiferenciados, o contentor verde escuro ou o cinzento - hoje em dia já há várias cores. E é pelo tratamento deste contentor que o consumidor paga na fatura da água", através da taxa de resídudos.