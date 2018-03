Portugal está entre os países da UE em que mais gases com efeito estufa são absorvidos pela floresta

Portugal encontra-se na lista dos países com mais gases com efeito estufa absorvidos através do património florestal, de acordo com o Eurostat.

Portugal está acima da média global da União Europeia relativamente aos países que absorvem emissões de gases com efeito estufa através da floresta, gases estes com efeitos nocivos para a atmosfera terrestre, revelam os dados divulgados pelo Eurostat esta quarta-feira, 21 de Março, o Dia Internacional das Florestas.



Em média, a União Europeia absorve cerca de 9% dos gases com efeito estufa emitidos. Os estados-membros que mais absorvem emissões de gases através da floresta são: a Suécia (84%), a Finlândia (60%), seguida da Lituânia (44%) e da Eslovénia (35%). Portugal surge em 8.º lugar com uma absorção de gases com efeito estufa que ronda os 18%.



As florestas e as terras arborizadas correspondem a mais de 182 milhões de hectares na União Europeia, o que representa cerca de 42% da área total de terra da zona europeia, de acordo com o Eurostat.



No mesmo sentido, existem 0,36 hectares de floresta per capita na UE, sendo que, as maiores áreas florestais se situam na Suécia (30 milhões de hectares), Espanha (27 milhões de hectares) e Finlândia (24 milhões de hectares).



No entanto, se olharmos para a área de floresta como uma proporção da área total de terra de cada país, a Finlândia atinge 71% da área total de terra, enquanto a Suécia chega aos 67%, afirmando-se como os países que mais área florestal têm no seu território. Segue-se a Eslovénia (64%), a Estónia (58%), a Letónia (56%), enquanto os Países Baixos (8%), Malta (11%) e Dinamarca (16%) são os países com menos região florestal, refere o relatório.



Actualmente a União Europeia absorve 417 milhões de toneladas de gases, incluindo CO2, o que corresponde a cerca de 9% das emissões totais de gases com efeito estufa (4 450 milhões de toneladas). Se recuarmos a 1990, a absorção de gases era menor, representava 7%, o que correspondia a 375 milhões de toneladas.