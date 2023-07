Leia Também Portugal afasta-se do objetivo de proteger vida marinha

De acordo com a avaliação do Tribunal de Contas (TdC) sobre a "Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável" até ao final de 2022, tornada pública esta segunda-feira, Portugal apresenta um desempenho acima da média da UE na maioria dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).No entanto, frisa o documento, "existem ainda indicadores relevantes que sinalizam a necessidade de ações reforçadas" ao nível das Desigualdades (ODS 10), da Erradicação da Fome (ODS 2), da Saúde de Qualidade (ODS 3), da Indústria, Inovação e Infraestruturas (ODS 9), das Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS 11) e da Produção e Consumo Sustentáveis (ODS 12). Isto num momento em que passou já cerca de metade do horizonte temporal de implementação da Agenda 2030.O relatório do TdC identifica ainda desafios em Portugal no cumprimento destes objetivos. Ao nível da governação, por exemplo, concluiu-se que o modelo em vigor até ao momento não garantiu a definição de responsáveis e de planos de implementação que incluíssem a discriminação de políticas, medidas e recursos necessários.E também que a atividade de coordenação geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em articulação com o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, centrou-se apenas na circulação de informação, visando a preparação dos Fóruns Políticos de Alto Nível da ONU e a divulgação de eventos.Já em 2023, relata a análise, foi aprovado um novo modelo que determina a transição da coordenação para a Presidência do Conselho de Ministros, em articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e a constituição de um órgão responsável por monitorizar e avaliar a implementação dos ODS.No que diz respeito à incorporação dos ODS no desenho das políticas públicas em Portugal verificou-se a necessidade de "melhorias ao nível da definição das estratégias setoriais, uma vez que, dos 54 documentos de planeamento analisados, apenas três se encontram estruturados com inclusão dos ODS e respetivas metas".Da mesma forma, ficou patente que os Orçamentos do Estado e as Contas Gerais do Estado não identificam os recursos financeiros alocados a cada um dos ODS. "Essa quantificação restringiu-se à ajuda pública ao desenvolvimento", refere o TdC.Por fim, o relatório conclui ainda que, mesmo ao nível dos seis ODS definidos por Portugal como prioritários, há áreas cuja evolução ficou aquém do desejado. É o caso dos indicadores referentes ao desempenho dos alunos em leitura, matemática e ciências (ODS 4 – Educação de Qualidade), da ocupação dos cargos de gestão por mulheres (ODS 5 – Igualdade de Género) e de sete dos nove indicadores relativos ao ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas, sobretudo quanto às emissões poluentes da indústria e ao pedido de patentes."Evidencia-se ainda um retrocesso na convergência com a média da UE, medida através do PIB per capita e do rendimento disponível bruto das famílias per capita, indicativo de atrasos quanto ao ODS 10 – Reduzir as Desigualdades", remata o TdC.