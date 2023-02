Os 17 ODS

Portugal tem conseguido atingir as metas do ODS 7 (energias renováveis e acessíveis) onde o nosso desempenho é melhor e os principais desafios estão no cumprimento do ODS 2 (erradicar a fome), ODS 12 (produção e consumos sustentáveis) e ODS 14 (proteger a vida marinha).