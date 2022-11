Portugal quer criar Zona de Controlo de Emissões na Costa Atlântica

O secretário de Estado do Mar sublinhou que no seguimento do lançamento da inciativa Green Shipping Challenge para a descarbonização do transporte marítimo, durante a COP2,

Criação de uma Zona de Controlo de Emissões na Costa Atlântica



Promoção da utilização de biocombustíveis nos rebocadores dos portos de Aveiro e Leixões

Produção de uma embarcação a hidrogénio para navegar no rio Douro

Produção de um ferry elétrico para transporte público na ria de Aveiro

Produção de 10 ferrys elétricos para transporte público no Rio Tejo

Portugal aderiu à iniciativa "Green Shipping Challenge", lançada na conferência do clima que decorre no Egito (COP27) e que se destina a diminuir as emissões de gases com efeito de estufa no setor naval.A informação foi divulgada pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marinhos (DGRM), cujo diretor-geral, José Carlos Simão, integra a comitiva da Secretaria de Estado do Mar na COP27."Portugal está comprometido com a descarbonização do transporte marítimo, tendo, nesta sequência, decidido aderir à iniciativa internacional ´Green Shipping Challenge´", informou a DGRM em comunicado.Num evento sobre a "Green Shipping Challenge" o secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, destacou medidas de descarbonização do setor, como a constituição de uma área marítima de controlo de emissões no Atlântico ou a aposta na eletrificação de navios de rotas curtas.Projetos de produção e de utilização de hidrogénio como fonte de energia para a propulsão dos navios foram também referidos pelo responsável, segundo a DGRM.Portugal assumiu os seguintes compromissos:O "Green Shipping Challenge" tem como objetivo encorajar países, portos, companhias e outras entidades relacionadas com a cadeia de valor do transporte marítimo a apresentarem medidas concretas para limitar o aumento da temperatura global em 1,5ºC.Limitar o aumento da temperatura global, devido às alterações climáticas, a 1,5ºC em relação à época pré-industrial foi uma meta decidida no Acordo de Paris sobre o clima, em 2015.O "Green Shipping Challenge" (Desafio da Navegação Verde) foi anunciado pela primeira vez em maio passado e juntou o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre e o enviado especial do Presidente dos Estados Unidos para o clima, John Kerry.A iniciativa foi formalmente anunciada na semana passada em Sharm el-Sheikh, no Egito, onde desde dia 6 decorre a conferência das Nações Unidas sobre o clima, prevista para acabar na próxima sexta-feira.Num comunicado divulgado no dia do lançamento, o departamento de Estado dos Estados Unidos salientava que as emissões de gases com efeito de estufa do setor naval "são significativas" e estão a aumentar, "numa trajetória que não é compatível com os objetivos do Acordo de Paris".O Desafio é apoiado pelo Painel de Alto Nível para uma Economia Sustentável do Oceano, e encorajou governos, portos e empresas a preparar compromissos para estimular uma transição para uma navegação verde, segundo o comunicado, no qual se afirma que já foram feitos mais de 40 anúncios, sobre questões como inovações para navios, expansão em combustíveis com baixas ou nulas emissões, e políticas para ajudar a promover a adoção de navios da próxima geração.