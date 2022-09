Leilão das eólicas flutuantes no mar só depois de outubro de 2023

Criado o grupo de trabalho que vai definir até março as condições para realizar os leilões, o Governo não avança para já uma data para os mesmos. Fonte do setor fala no último trimestre de 2023, avisando que mesmo assim é “muito ambicioso”.

Leilão das eólicas flutuantes no mar só depois de outubro de 2023









