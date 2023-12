Portugal receia aplicação do comércio de emissões a navios

O setor do transporte marítimo português está preocupado com as consequências, que antecipa como “graves”, da inclusão das emissões dos navios no Sistema de Comércio de Emissões da União Europeia. Com o EU ETS aplicado no “shipping”, os navios de carga e de passageiros com mais de 5.000 toneladas de arqueação bruta (GT, na sigla em inglês) passam a ter de pagar 100% do valor das emissõ

...