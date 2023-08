Portuguesa Indico Capital Partners investe em americana Membrion

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A portuguesa Indico Capital Partners participou na série B de financiamento da norte-americana Membrion, que desenvolve tecnologia de dessalinização de efluentes de instalações industriais.Além da "venture capital" portuguesa, a ronda de financiamento que captou um total de 12,5 milhões de dólares contou com a participação da Samsung Ventures, Lam Capital, PureTerra, GiantLeap, Freeflow e Safar Partners, entre outros investidores, refere o comunicado.A Membrion foi fundada em 2016 a partir de um "spin-out" da Universidade de Washington. A empresa criou a primeira membrana para dessalinização feita a partir de materiais cerâmicos para remover de forma seletiva sais dissolvidos, minerais e metais de efluentes industriais."Estamos encantados em acolher a Indico na nossa viagem. A sua reputação como empresa e o foco nos fundos azuis encaixa perfeitamente com a nossa missão e caminho de desenvolvimento. Esperamos conseguir expandirmo-nos para a Europa através de Portugal num futuro próximo", refere o fundador e CEO da Membrion, Greg Newbloom, citado no comunicado."A Membrion é uma empresa tecnológica que soluciona um sério problema ambiental. A água está a tornar-se cada vez mais escassa e valiosa. Estamos entusiasmados em apoiar a sua expansão e, particularmente, os seus planos para a Europa", diz Stephan Morais, "managing general partner" da Indico Capital.