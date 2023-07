Transporte de mercadorias no rio Reno a meio gás devido à seca

Os navios que têm como destino a Suíça e Karlsruhe, na Alemanha, estão autorizados a transportar entre 1.200 e 1.300 toneladas, metade das 2.500 toneladas habituais.



O transporte de matérias-primas e mercadorias da região de Roterdão, nos Países Baixos, para alguns dos destinos mais longíquos do rio Reno está a operar a metade da capacidade, de acordo com as autoridades locais.Os navios que têm como destino a Suíça e Karlsruhe, na Alemanha, estão autorizados a transportar entre 1.200 e 1.300 toneladas, metade das 2.500 toneladas habituais. Os cortes na capacidade de transporte prolongam-se há várias semanas à medida que o nível das águas tem vindo a descer devido ao tempo seco e à diminuição dos glaciares dos Alpes.



Leia Também Reno não é caso único. Rios europeus cada vez mais secos Os cortes na capacidade de transporte prolongam-se há várias semanas à medida que o nível das águas tem vindo a descer devido ao tempo seco e à diminuição dos glaciares dos Alpes.

potenciam os problemas de abastecimento de energia.

Leia Também O rio mais importante da Alemanha está a secar

por cerca de 1.300 quilómetros através de zonas industriais na Alemanha, Suíça e Países Baixos, antes de desaguar no Mar do Norte, no porto de Roterdão.Não é a primeira vez que o tráfego fluvial do Reno é reduzido devido a questões ambientais, comprometendo o transporte de mercadorias, o funcionamento da indústria e a produção das fábricas. Além disso, os custos de transporte também registam aumentos para as empresas e