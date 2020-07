Vinho sustentável? No Porto fazem-se "as provas"

A próxima Climate Talk by Porto Protocol terá lugar no dia 15 de Julho e vai reflectir sobre as diferentes perspetivas da certificação e os padrões de sustentabilidade na indústria do vinho.



Este tema surge na sequência das múltiplas certificações em sustentabilidade que têm vindo a crescer ao longo das últimas décadas.





Nestas conversas vai discutir-se o conceito de sustentabilidade no mundo do vinho, se os consumidores estão conscientes deste significado e como aplicar normas, a adequação das certificações às diferentes dimensões das empresas do setor, os critérios de certificação e a respetiva comunicação.A Climate Talk vai contar com a participação de Patricio Parra, o director- executivo do Consórcio de I&D no Vinos de Chile, que é a instituição responsável pela gestão do Código de Sustentabilidade da Indústria Vinícola do Chile e de Allison Jordan, vice-presidente para os assuntos ambientais do Wine Institute e directora-executiva do California Sustainable Winegrowing Alliance. A nível nacional vai participar João Barroso, coordenador do Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo.A Fundação The Porto Protocol é uma instituição corporativa sem fins lucrativos, fundada pela Taylor's. Conta com centenas de membros, unidos pelo compromisso de dar uma contribuição maior para mitigar as mudanças climáticas.