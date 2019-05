Zero: Portugal já gastou todos os recursos naturais deste ano

A associação Zero salienta que "se todos os países do mundo consumissem como Portugal, o cartão de crédito ambiental teria que ser acionado este domingo."

A associação ambientalista ZERO alertou este sábado que Portugal já gastou todos os recursos naturais disponíveis para este ano, 21 dias mais cedo do que no ano passado.





"Se todos os países do mundo consumissem como Portugal, o cartão de crédito ambiental teria que ser acionado este domingo", indicou, em comunicado, a ZERO-Associação Sistema Terrestre Sustentável, que, em parceria com a Global Footprint Network, atualiza os dados relativos à pegada ecológica.