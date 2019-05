Ministro promete dedução do IVA para híbridos se o PS vencer as legislativas

Se os socialistas voltarem a formar Governo, na sequência das legislativas de outubro, o próximo Orçamento do Estado deverá conter uma medida que permitirá a dedução do IVA da gasolina, tal como é possível fazer em relação ao gasóleo, um pedido antigo da Associação do Comércio Automóvel de Portugal.

A declaração é do ministro do Ambiente, em entrevista à TSF. "Sobre a dedução do IVA da gasolina, acho que faz sentido nos veículos híbridos plug-in. Acho que faz sentido, e espero que o próximo Orçamento do Estado contemple isso mesmo", afirmou João Pedro Matos Fernandes.

O ministro afirmou igualmente que, no registo das medidas em prol do ambiente, as autarquias passarão a ter o poder de proibir a entrada de carros nas cidades que gerem. Algo que, acrescentou o governante, ele próprio faria se fosse autarca: "Gostava de ter poder para fazer, mas eu acho que as autarquias têm de poder definir um contingente de automóveis que querem ter na sua cidade, ou em algumas zonas da cidade", afirmou.