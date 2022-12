Autarca de Braga acusa Governo de encaixar verbas municipais de habitação

O presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, acusa o Governo de "responsabilizar as câmaras por todos os encargos do Programa de Intervenção em Habitações (PIH)".



Segundo o jornal online Eco, numa notícia públicada nesta quarta-feira, 14 de dezembro, o autarca enviou uma missiva à ministra da Segurança Social, alertando para o risco de os municípios pagarem uma "fatura de encargos incontroláveis" com possível impacto no orçamento municipal.





acusa, por isso, o "

Leia Também Ruas alerta para período "difícil" nas autarquias devido a inflação



O autarca social-democrata está, por isso, preocupado com o anúncio da secretária de Estado da Inclusão da abertura de novo aviso para janeiro de 2023, tendo em conta a forma como o processo decorreu entre julho e setembro deste ano.



"Fomos coagidos a financiar o PIH em que o Instituto Nacional de Reabilitação (INR) e o Estado Central não assumem nenhum encargo", denuncia o presidente da Câmara de Braga.

Ricardo RioEstado de estar a encaixar dinheiro, porque está a receber o IVA – não reembolsável – que é pago pelas autarquias e pelos beneficiários", considerando que "o Estado afeta recursos próprios e ainda aufere uma receita tão ilegal quanto ilegítima, à custa das autarquias".