Câmaras dizem que plano para habitação ignora subida das taxas de juro

Documento deve refletir o aumento das taxas de juro no crédito habitação, bem como a incapacidade de resposta do setor da construção, avisa a Associação Nacional de Municípios num parecer enviado ao Parlamento. Deputados discutem hoje oito propostas com medidas para a habitação.

Câmaras dizem que plano para habitação ignora subida das taxas de juro









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Câmaras dizem que plano para habitação ignora subida das taxas de juro O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar