Lisboa acaba com desconto no IMI das casas arrendadas e dá isenção só às rendas acessíveis

A Câmara de Lisboa decidiu acabar com a redução de 20% no IMI que vinha concedendo anualmente aos proprietários do município com imóveis no mercado do arrendamento, um incentivo previsto na lei e que cabe às câmaras determinar, anualmente, se concedem ou não. A partir do próximo ano deixa de haver desconto generalizado e, em contrapartida, os senhorios que optarem pelo programa de renda acessível terão garantida uma isenção total no imposto.

O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo vereador das finanças, João Paulo Saraiva, durante a apresentação do orçamento da autarquia para o próximo ano. "Tínhamos consagrado um desconto para todos os arrendamentos da cidade de 20% no IMI. Agora propomos que essa regra seja retirada e substituída por outra, alinhada com a política de promoção de arrendamento acessível: quem tiver rendas acessíveis, nomeadamente através dos programas municipais, deixa de pagar IMI, com uma isenção de 100%", explicou João Paula Saraiva.

Leia Também Apoios da câmara de Lisboa: quem pode receber e quais são os requisitos

Desta forma, concretizou o vereador, "quem pratica rendas especulativas deixa de beneficiar dos 20% de desconto" no imposto.

Leia Também Apoios ao comércio e restauração em Lisboa não exigem manutenção de postos de trabalho

A possibilidade de isenção de IMI para os proprietários que adiram aos programas de renda acessível está prevista na Lei, mas cabe a cada câmara decidir se a concede ou não e Lisboa já tinha dito que seria essa a opção.

A Câmara de Lisboa vai, por outro lado, continuar com a penalização dos imóveis devolutos. "Temos verificado com o agravamento que já existia, que os devolutos têm sido reajustados e reintegrados no mercado" e "estamos convictos que se ainda forçarmos um pouco mais esse agravamento, a velocidade e a propensão para os fogos serem utilizados vai ser ainda maior", sublinhou o vereador.

Leia Também Restaurantes e lojas de Lisboa vão receber até 8.000 euros a fundo perdido

A penalização poderá ser maior se os imóveis se localizarem em áreas de pressão urbanística, como prevê a lei, pelo que o executivo camarário quer ainda que toda a cidade seja declarada como sendo de alta pressão urbanística.





Leia Também Câmara de Lisboa prevê orçamento de 1.150 milhões de euros para 2021

"A cidade de lisboa precisa que todos os imóveis que nela existem estejam disponíveis para cumprir a função habitação. É disso que se trata, penalizando quem tenha imóveis devolutos e para incentivar aqueles que querem praticar rendas acessíveis", justificou o vereador.