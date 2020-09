Matosinhos mantém horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais

Os estabelecimentos comerciais existentes em Matosinhos, no distrito do Porto, vão poder continuar abertos até às 23:00, mantendo os horários de encerramento que vigoravam antes da declaração da situação de contingência, adiantou hoje a câmara local."A Câmara Municipal de Matosinhos, em consonância com a Unidade de Saúde Pública, entende que os horários de abertura e encerramento dos estabelecimentos comerciais na sua generalidade, incluindo as grandes superfícies, devem acontecer entre as 10:00 e as 23:00", adiantou, em comunicado.Esta é uma forma de evitar aglomerações que poderiam acontecer caso os horários fossem reduzidos e de promover a dinamização da economia, considerou.O Governo aprovou em Conselho de Ministros um conjunto de "medidas preventivas" que estão a ser aplicadas desde terça-feira, estando Portugal continental em situação de contingência para controlar a pandemia, considerando o período de regresso às escolas e ao trabalho.Os ajuntamentos de pessoas ficam limitados a 10 pessoas, a abertura dos estabelecimentos comerciais será feita a partir das 10:00, "com exceções como sejam pastelarias, cafés, cabeleireiros e ginásios", e é imposta a limitação do horário de encerramento dos estabelecimentos entre as 20:00 e as 23:00, por decisão municipal "em função da realidade específica" em cada concelho.Entre as medidas decididas no Conselho de Ministros está também a limitação, nos restaurantes, cafés e pastelarias a 300 metros das escolas, de quatro pessoas por grupo, salvo se forem do mesmo agregado familiar.Nas áreas de restauração dos centros comerciais também é imposto o mesmo limite máximo de quatro pessoas por grupo.Os restaurantes podem continuar abertos até à 01:00, podendo receber clientes até às 00:00 para refeições.A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 936.095 mortos e mais de 29,6 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 1.878 pessoas dos 65.626 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.