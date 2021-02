MatosinhosHabit apoia 700 famílias através do Plano Municipal de Apoio ao Arrendamento

A MatosinhosHabit, empresa municipal responsável pela gestão do parque habitacional de Matosinhos, integrou 700 agregados familiares do concelho em 2020, no âmbito do Plano Municipal de Apoio ao Arrendamento (PMAA).

Com o objectivo de "encontrar a reposta mais adequada para os problemas habitacionais dos munícipes", "a MatosinhosHabit continua assim a disponibilizar todo o acompanhamento necessário para quem necessite deste apoio", refere em comunicado.

"A promoção de habitação digna no nosso concelho é um dos principais objectivos da MatosinhosHabit e, nesse sentido, o que pretendemos é disponibilizar à população local as melhores soluções para que todos possam ter o conforto e a segurança de uma casa", refere Tiago Maia, administrador da MatosinhosHabit.

O responsável sublinha que o Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento "é uma forma de colmatar as dificuldades que as famílias do nosso concelho têm em arrendar habitação", constatando por isso "com enorme satisfação" que "o PMAA já abrange, neste momento, 700 candidaturas ativas que correspondem ao número de agregados que usufruem deste apoio".

No ano transacto, a MatosinhosHabit disponibilizou, no âmbito das candidaturas ativas para o PMAA, uma verba de 891.665 euros. Em 2021 o município pretende esgotar a verba de 1.250.000 euros destinados a este programa, aumentando por isso o número de candidaturas ativas. O investimento de apoio aos munícipes abrange um valor médio de cerca de 102,15 euros mensais.

Criado em 2009, o PMAA surgiu com o propósito de apoiar os munícipes que revelassem dificuldade no pagamento dos seus arrendamentos privados.

Desde a sua implementação, o PMAA já apoiou mais de 2.500 famílias, num investimento da Câmara Municipal de Matosinhos de aproximadamente de 7,5 milhões de euros.