Medidas covid com impacto acima de 500 milhões nos municípios

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Um ano de pandemia poderá vir a ter um impacto financeiro nas contas das autarquias superior a 500 milhões de euros, de acordo com as estimativas do Tribunal de Contas (TdC) publicadas esta sexta-feira. "A análise aos dados importados das diferentes fontes a que foi possível aceder aponta para que, entre março de 2020 e março de 2021, o impacto financeiro das medidas de resposta à covid-19, empreendidas pelos municípios do território ...