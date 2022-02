Moedas quer lançar programa 'Lisboa Solar' com 500 milhões de euros

Leia Também Câmara de Lisboa aprova orçamento municipal de 1,16 mil milhões para 2022

A Câmara de Lisboa vai lançar o programa 'Lisboa Solar', um projeto de quase 500 milhões de euros e que representa 36,3% do investimento total do município previsto até 2026, indica o DN na edição desta terça-feira.Entre os projetos este programa, previsto nas Grandes Opções do Plano 2022-2026 (e que foi aprovado no final de janeiro em assembleia municipal), está a Central Fotovoltaica de Carnide, que tem conclusão prevista em dezembro de 2024.O programa prevê ainda a instalação de "Unidades de Produção para Autoconsumo (UPAC) no parque de edifícios e de equipamentos municipais, para satisfazer parte das atuais necessidades energéticas".Está também previsto "promover a instalação de sistemas solares (térmicos, fotovoltaicos e híbridos) para aquecimento de águas quentes sanitárias e produção de eletricidade para autoconsumo em edifícios residenciais, de serviços e comerciais, públicos e privados, priorizando escolas e edifícios de habitação social", referem as Grandes Opções do Plano 2022-2026 da Câmara de Lisboa.