Porto avança com 3,6 milhões para aumentar oferta de casas com rendas acessíveis

O investimento da recente compra de mais dois prédios vai ser financiado pelo PRR no âmbito do programa 1º Direito. Até 2026, o Município assegura que vai ter 200 casas com rendas acessíveis, com valores 20% inferiores às praticadas no mercado.

Porto avança com 3,6 milhões para aumentar oferta de casas com rendas acessíveis









