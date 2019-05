Porto é o município de grande dimensão com contas mais sustentáveis

O Porto é o município mais sustentável financeiramente entre as autarquias de grande dimensão em 2018, segundo o Rating Municipal Português (RMP), um estudo divulgado esta terça-feira pela Ordem dos Economistas.O RMP considera quatro dimensões para fazer a sua análise: a governança, o serviço à população, a sustentabilidade financeira e o desenvolvimento económico e social. Nessas quatro dimensões em conjunto, Lisboa é o melhor município, seguindo-se o Porto e Oeiras.No entanto, se se considerar apenas a sustentabilidade financeira dos municípios - que os autores do RMP analisam considerando as despesas de capital per capita, o endividamento ou as receitas correntes per capita - apenas o Porto permanece no "top 3".Tendo em conta apenas esta dimensão de sustentabilidade, e sem olhar à dimensão dos municípios, Ponte de Lima fica em primeiro lugar, seguindo-se o Porto e Fafe. O segundo município de grande dimensão a pontuar melhor na sustentabilidade financeira é a Amadora. Lisboa não consta dos 30 melhores municípios nesta questão.É também pela sustentabilidade financeira que o Porto sobe bastante neste ranking, uma vez que em 2016 estava no 17.º lugar na avaliação geral. "O município do Porto subiu para a 2ª posição de sustentabilidade (era 17º em 2016), devido à sua situação em termos de sustentabilidade financeira e ao desenvolvimento económico e social", lê-se no RMP.Já nesta dimensão do desenvolvimento, Lisboa volta a ocupar o primeiro lugar, seguida de Oeiras e de Sines. Na governação , Castro Marim, Alfândega da Fé e Fronteira são os três melhores e no serviço ao cidadão Constância, Vendas Novas e Bragança compõem o ‘top 3’.Pelo lado negativo, Celorico da Beira, Góis e Alijó são os três piores municípios a nível global. Considerando apenas a sustentabilidade financeira, Alijó é o pior município, seguindo-se Castanheira de Pêra e Fornos de Algodres.Como são analisadas várias dimensões, os autores do estudo (liderado pelo diretor da Associação Industrial Portuguesa Paulo Caldas) defendem que "o que importa verdadeiramente é o progresso no tempo de cada município nas múltiplas dimensões de análise e a sua escalada positiva em termos de sustentabilidade". Este RMP analisou os 308 municípios e contou com a participação de elementos do Tribunal de Contas, Inspeção-Geral de Finanças, Associação Nacional de Municípios, entre outros.

Os 10 melhores municípios na sustentabilidade financeira

1 Ponte de Lima 2 Porto 3 Fafe 4 Pombal 5 Santo Tirso 6 Beja 7 Lagoa 8 Setúbal 9 Penamacor 10 Santiago do Cacém

Os 10 melhores municípios no ranking geral