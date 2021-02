Afinal economia cresceu menos no final de 2020. INE revela subida de apenas 0,2%

Afinal, o fim do ano passado foi menos dinâmico do que o inicialmente estimado. A economia portuguesa terminou 2020 com um crescimento de 0,2% face aos três meses anteriores, em vez de ter avançado 0,4%. Os dados foram revelados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística e confirmam, ainda assim, a recessão anual de 7,6% em 2020.O fecho de 2020 não foi tão dinâmico como se esperava. Apesar da ajuda que é sempre dada pelo Natal, e até do alívio do desconfinamento decidido para as semanas das festividades, a economia nacional cresceu metade do que se chegou a admitir nos últimos três meses do ano, face ao período entre julho e setembro.Segundo o INE, o crescimento do quarto trimestre de 2020 em cadeia "resultou do contributo positivo da procura interna, uma vez que o contributo da procura externa foi aproximadamente nulo".Quando comparado com o quarto trimestre de 2019, a contração foi também mais profunda do que indicava a estimativa rápida publicada no início deste mês: a queda foi de 6,1% em vez dos 5,9% inicialmente reportados pelo organismo de estatística. A alteração das taxas de variação foi influenciada pela revisão dos dados de todos os trimestres de 2019, devido à incorporação de informação nova, explica o INE. Afinal, a dinâmica de 2019 foi mais forte.A recessão vivida em 2020 foi a mais profunda da democracia portuguesa. O PIB encolheu 7,6% em termos reais, fortemente prejudicado pela pandemia de covid-19. O nível da atividade económica recuou para valores anteriores a 2017 – ficou ligeiramente acima do verificado em 2016.O INE explica que a procura interna contraiu de forma muito significativa.(Notícia em atualização)