Alimentos passam energia e são agora motor da inflação

Inflação na Zona Euro abrandou pelo quarto mês consecutivo, com energia a empurrar os preços para baixo. Por outro lado, os alimentos continuam a acelerar e são já a componente que mais sobe. “Enraizamento” da inflação no euro dá argumentos para mais aperto do BCE.

