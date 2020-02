"O indicador de atividade económica, disponível até dezembro, estabilizou e o indicador de clima económico, disponível até janeiro, aumentou", assinala o gabinete de estatísticas no destaque. O clima económico reflete as opiniões dos empresários.O indicador de atividade económica congrega várias fontes como os índices de produção industrial e do comércio, consumo de energia, vendas de carros, dados do mercado de trabalho, entre outros.Os números mostram que o consumo privado abrandou ligeiramente em dezembro, em linha com os dados da estimativa rápida do PIB do quarto trimestre, "refletindo o contributo positivo menos intenso da componente de consumo duradouro". O consumo não duradouro deu um contributo positivo ligeiramente mais intenso.O investimento também desacelerou em dezembro por causa do contributo negativo da componente de máquinas e equipamentos e da componente de material de transporte. Além disso, o contributo positivo da componente de construção baixou no último mês de 2019.Em termos de setores, os dados sugerem que foi a recuperação da indústria a permitir a estabilização do crescimento económico. "A informação proveniente dos Indicadores de Curto Prazo (ICP), disponível até dezembro, aponta para um crescimento na indústria, após um período de variações negativas, e para uma desaceleração em termos reais na construção e em termos nominais nos serviços, de forma ligeira", acrescenta o INE.No quarto trimestre, o PIB cresceu 0,6% em cadeia e 2,2% em termos homólogos , o que representou uma aceleração face ao terceiro trimestre de 2019. Os dados mais completos das contas nacionais, que permitirão perceber com maior pormenor o que aconteceu na economia no quarto trimestre, serão publicados no final deste mês.