Mas o fecho de 2019 superou as expectativas dos analistas e dos principais organismos que acompanham a economia nacional. No último trimestre do ano passado, a atividade económica avançou 0,6% face aos três meses anteriores, superando a previsão que tinha sido divulgada ainda ontem pela Comissão Europeia. Comparando com o quarto trimestre de 2018, o crescimento apurado foi de 2,2%.O INE revela que no quarto trimestre, ao contrário das expectativas dos economistas e do que se verificava nos trimestres anteriores, a atividade económica beneficiou de um contributo positivo da procura externa líquida: as exportações cresceram mais, enquanto as importações desaceleraram.O abrandamento das compras ao exterior foi reflexo do que se passou na economia doméstica: o consumo privado e o investimento desaceleraram quando comparados com o quarto trimestre de 2018. Se a análise for feita em termos trimestrais, a procura interna deu mesmo um contributo negativo para o PIB nos últimos três meses de 2019.Os dados agora divulgados correspondem a uma estimativa preliminar - só a 28 de fevereiro será divulgado um apuramento com mais informação e com o detalhe do que aconteceu às componentes do PIB. Já sobre o terceiro trimestre do ano passado, o INE apresentou agora uma revisão em alta do crescimento trimestral: em vez de 0,3%, a economia cresceu 0,4%.(Notícia atualizada às 10:00)