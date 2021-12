Atividade económica volta a recuar na semana de Natal

A atividade económica recuou na semana do Natal, segundo o indicador de atividade económica divulgado esta quinta-feira pelo Banco de Portugal. O indicador revela que, entre 20 e 26 de dezembro, a atividade económcia contraiu 1,7% face a igual período do ano passado, devido à pandemia."Num contexto de incerteza decorrente da atual evolução da pandemia, na semana terminada a 26 de dezembro, o indicador diário de atividade económica (DEI) aponta para uma redução da taxa de variação homóloga da atividade", lê-se na nota do Banco de Portugal que acompanha a atualização do DEI A queda homóloga de 1,7% registada na semana do Natal compara com o arrefecimento da atividade económica na semana anterior (de 13 a 19 de dezembro), em que se verificou uma redução da atividade económica de 1,5% para 0,1%. No início do mês, a taxa de crescimento foi de 9,1%.Esse abrandamento sucessivo da atividade económica pode ser explicado, em parte, pelas restrições aplicadas devido ao aumento do número de novos casos de covid-19. No início de dezembro, o Governo anunciou o regresso das restrições e, a partir do dia 25, foi decretado período de contenção , com o regresso do teletrabalho obrigatório, encerramento de discotecas e bares, e fecho das creches e ATL.

O indicador do Banco de Portugal, criado para medir semanalmente o estado da economia, permite avaliar quase em tempo real a evolução da economia portuguesa. Destina-se a identificar "mais facilmente" alterações abuptas na atividade económica, mas não constitui uma previsão oficial do supervisor da banca.Divulgado semanalmente à quinta-feira, o DEI sintetiza um conjunto de informação de natureza quantitativa e com frequência diária, como o tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, o consumo de eletricidade e de gás natural, a carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e as compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes.