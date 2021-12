Covid-19. Saiba que restrições entram em cena a partir de 24 de dezembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Governo apresentou esta terça-feira novas restrições para conter a propagação da covid-19 na época festiva que se aproxima. As medidas que estavam previstas para o período de contenção foram antecipadas, arrancando a partir de 25 de dezembro.

Medidas para o Natal e Ano Novo

Entre os dias 24 e 25 de dezembro e entre 30, 31 de dezembro e 1 de janeiro, haverá um conjunto de medidas específicas para evitar ajuntamentos na via pública e permitir o acesso a alguns passos apenas com a apresentação de um teste negativo. Entre as medidas figuram:

Medidas que vigoram das 00h de dia 25 até 9 de janeiro

As medidas que estavam previstas para a semana de contenção, a seguir à época festiva, foram antecipadas. A lista inclui:

teletrabalho obrigatório;

encerramento de creches e ATL (com apoio à família);

encerramento de discotecas e bares (com apoio às empresas), uma semana antes daquilo que estava previsto;

teste negativo para aceder a estabelecimentos turísticos e alojamento local, casamentos e batizados e eventos empresariais, espetáculos culturais e recintos desportivos;

redução de lotação nos estabelecimentos comerciais (uma pessoa por cinco metros quadrados).