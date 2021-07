Bruxelas mantém previsão de crescimento do PIB português nos 3,9% este ano

A Comissão Europeia continua a prever que a economia portuguesa cresça 3,9% este ano, esperando que o regresso do turismo tenha um impacto positivo no terceiro trimestre deste ano.Nas previsões de verão, divulgadas nesta quarta-feira, 7 de julho, a Comissão Europeia manteve a mesma previsão de crescimento do PIB português que já tinha apresentado em maio: 3,9%. "Espera-se que o PIB aumente 3,9% em 2021 e 5,1% em 2022. A economia deve regressar ao seu nível pré-pandemia de COVID-19 em meados de 2022", afirma.Esta previsão fica ligeiramente abaixo das estimativas do Governo, que no Programa de Estabilidade tinha projetado uma subida do PIB de 4%. O ministro das Finanças, João Leão, admitiu depois que a recuperação possa ser maior.Para Bruxelas, "a economia portuguesa está a caminhar para uma recuperação robusta, com início no segundo trimestre de 2021, ao lado da retirada gradual das restrições provocadas pela pandemia", afirma o executivo comunitário, lembrando a subida acentuada nos indicadores europeus de sentimento económico, de vendas a retalho, da produção industrial e dos serviços.No entanto, admite Bruxelas, "o ritmo da recuperação foi travado pelo regresso parcial de restrições temporárias em junho", causado por uma subida do número de infeções provocadas pelo SARS-CoV-2.Mas o executivo comunitário espera que "um aumento ainda maior" do crescimento do PIB no terceiro trimestre, quando o turismo estrangeiro voltar a subir em Portugal, com o apoio da campanha de vacinação e da utilização do certificado digital COVID.Ao mesmo tempo, a Comissão admite que o turismo, pela forte exposição da economia portuguesa, continua a ser um risco negativo para a previsão. No entanto, "está agora amplamente neutralizado pelos riscos positivos do setor industrial, que podem beneficiar de um aumento na procura mundial.Apesar de manter a mesma previsão para Portugal, a Comissão Europeia está mais otimista para a recuperação dos 27 Estados-membros.Segundo as previsões de verão, as economias da União Europeia e da zona Euro devem avançar 4,8% este ano e 4,5% no próximo. Comparando com as últimas previsões, apresentadas na primavera, a taxa de crescimento do PIB é agora "significativamente mais alta" na União Europeia e nos países da moeda única: mais 0,6 pontos e mais 0,5 pontos do que o esperando, respetivamente.O PIB deve regressar aos níveis pré-crise no último trimestre de 2021 tanto na União Europeia como na zona Euro. Para os países da moeda única, isto significa recuperar um trimestre mais cedo do que nas previsões da primavera.