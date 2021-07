Gentiloni: Evolução recente da covid-19 deixa Bruxelas "menos otimista" com Portugal

A subida de casos de COVID-19 das últimas semanas fez com que a Comissão Europeia não tivesse revisto em alta a sua estimativa de crescimento para a economia portuguesa, ao contrário do que aconteceu na esmagadora maioria dos Estados-membros, explicou o comissário europeu para a Economia.



Nas previsões económicas de verão, divulgadas nesta quarta-feira, 7 de julho, a Comissão Europeia prevê que as taxas de crescimento da União Europeia e da zona Euro sejam "significativamente mais altas" do que o estimado anteriormente. Bruxelas espera agora que as economias cresçam 4,8% este ano e 4,5% no próximo, o que significa uma revisão em alta de 0,6 pontos e de 0,5 pontos, respetivamente.









"O principal fator que nos fez menos otimistas, digamos assim, na revisão em alta da previsão, foi que antes de terminarmos o relatório já tínhamos observado um aumento das infeções, dificuldades no turismo nos países estrangeiros e algumas medidas limitativas em Lisboa no último mês", explicou Paolo Gentiloni.



As previsões económicas de verão incluíram informação até ao final de junho. Recorde-se que há cerca de duas semanas que o aumento de casos de COVID-19 em Lisboa e na Área Metropolitana de Lisboa levou a um recuo no desconfinamento nesses concelhos.



Paolo Gentiloni defendeu ainda o Certificado Digital COVID-19: "vai contribuir para uma melhor evolução económica, especialmente para países como Portugal que estão muito ligados ao turismo internacional. Vamos ter uma época turística forte, estou absolutamente convencido disso", afirmou.



Este resultado advém de uma melhoria das previsões para a esmagadora maioria dos Estados-membros. No entanto, dois países ficam de fora deste otimismo: a Finlândia e Portugal. Bruxelas