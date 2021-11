Bruxelas melhora previsões para economia da Zona Euro e afasta perigos da inflação

"Projeta-se que a economia da UE continue a expansão ao longo do horizonte de previsão, alcançando uma taxa de crescimento de 5%, 4,3% e 2,5% em 2021, 2022 e 2023, respetivamente", refere o comunicado emitido esta quinta-feira, 11 de novembro. Para a zona euro, a projeção é "idêntica à da UE em 2021 e 2022 e 2,4% em 2023", acrescenta. Leia Também Bruxelas mais otimista para a retoma da economia portuguesa, mas chumbo do OE é risco



A Comissão Europeia (CE) reviu em alta as previsões económicas para a União Europeia e a Zona Euro, apontando para um crescimento mais robustos do que o previsto na primavera, apesar de ainda existirem riscos.s perspectivas dependem fortemente de dois fatores: a evolução da pandemia da covid-19 e o ritmo em cuja oferta se ajusta à procura após a reabertura da economia."A explicar esta melhoria nas previsões, a CE aponta um ritmo de recuperação da economia mais forte do que inicialmente previsto. "A economia da UE recuperou o nível pré-pandemia no terceiro trimestre de 2021 e passou da recuperação para a expansão", indica o executivo comunitário, com a procura interna a puxar pelo crescimento.A Comissão Europeia acredita, por outro lado, que os perigos de uma inflação alta não se irão materializar, regressando a valores considerados normais em 2023."A forte aceleração da inflação é impulsionada principalmente pela alta nos preços de energia, mas tudo indica que também está ligada a um amplo conjunto de ajustes económicos pós-pandemia, sugerindo que os atuais níveis são em grande parte transitórios", indica.De acordo com as previsões divulgadas esta quinta-feira, "a inflação na zona euro deverá atingir um pico de 2,4% em 2021, antes de cair para 2,2% em 2022 e 1,4% em 2023", refere a Comissão, indicando que "os preços da energia devem se estabilizar gradualmente." Já para o conjunto da União Europeia, espera-se uma inflação de 2,6% em 2021, 2,5% em 2022 e 1,6% em 2023.