O abrandamento económico já previsto desde o verão deve mesmo chegar, avisa Bruxelas, mas o crescimento em cadeia de 0,6% nos primeiros dois trimestres do ano melhorou a projeção para o conjunto de 2019. Assim, essa travagem no ritmo da atividade económica deverá acontecer na mesma, mas agora deverá partir "de uma base mais elevada".



E o que está a puxar pela economia portuguesa? Os peritos internacionais dizem que o investimento registou um aumento "substancial" e que vai dar um "forte" contributo para o crescimento da atividade económica este ano. O mesmo deverá acontecer em 2020 e 2021, apesar de se antecipar um ritmo mais moderado. É que se por um lado haverá fundos comunitários para absorver e executar o investimento, por outro os empresários demonstram expectativas menos otimistas, nomeadamente na indústria.



O consumo privado deverá abrandar, uma vez que o ritmo de criação de emprego está agora também mais lento (a taxa de desemprego deverá baixar lentamente até aos 5,6% em 2021). Ainda assim, e apesar do abrandamento previsto na procura doméstica, isso não deverá ser o suficiente para impedir o crescimento das importações bem acima das exportações - que continuarão prejudicadas pelo fraco ambiente externo.



Novo alerta sobre o défice externo



Os avisos sobre o défice externo voltaram, e em força. Apesar da revisão nos números que decorreu dos afinamentos metodológicos e da alteração de base das contas feitos pelo Instituto Nacional de Estatística - revisão esta que colocou os saldos externos portugueses todos em território positivo - a Comissão Europeia mostra-se preocupada com o desequilíbrio das contas externas portuguesas que antecipa para o futuro próximo.



"Em 2019, as importações deverão aumentar muito mais depressa do que as exportações, pelo segundo ano consecutivo", frisa o documento, explicando que tal se deve sobretudo ao investimento forte e notando que deverá "desencadear uma deterioração significativa no saldo externo do país".



"O saldo de conta corrente foi revisto em alta em vários dos últimos anos, mas deverá degradar-se de um excedente de 0,1% do PIB em 2018, para um défice em torno de 1% em 2021", concretiza Bruxelas. "Isto reflete um alargamento significativo do défice na balança de bens, que só deverá ser em parte compensado," avisam os peritos, referindo-se aos rendimentos primários e secundários resultantes de pagamentos mais baixos de juros e maiores receitas de fundos estruturais. Já a balança de serviços deverá manter-se excedentária, em torno de 8% do PIB ao longo de todo o horizonte de projeção.



Projeções de orçamentais em cenário sem medidas



Devido às eleições, o Governo português ainda não apresentou a sua proposta de Orçamento do Estado, o que prejudica a projeção dos indicadores de défice e dívida para os próximos anos.



Para este ano, Bruxelas admite um défice de 0,1%, em linha com a estimativa mais recente do Ministério das Finanças. A Comissão explica que as receitas tiveram um comportamento mais positivo devido ao ciclo económico e que a despesa de juros ficou abaixo do previsto, tal como a execução do investimento.



Não fosse sobretudo o reforço de capital no Novo Banco, na ordem dos 0,6% do PIB, e as administrações públicas teriam registado um excedente orçamental de 0,5% do PIB. Já o saldo estrutural deverá melhorar 0,25 pontos percentuais, para um défice de 0,4%, enquanto o saldo primário estrutural (isto é, descontando os gastos com juros) deve ficar inalterado.



Para o próximo ano, num cenário de políticas invariantes, Bruxelas diz que o saldo orçamental será nulo, porque há uma série de impactos temporários que se dissipam. Porém, o saldo estrutural deverá ficar inalterado. Em 2021, o saldo global deverá melhorar para um excedente de 0,6% em 2021, mas em termos estruturais a Comissão diz que não haverá alterações.



No que diz respeito à evolução da dívida pública, Bruxelas antecipa uma melhoria progressiva, devido a saldos primários positivos e juros baixos, para 119,5% em 2019, 117,1% em 2020. Os números ficam acima da projeção do Governo, apesar de ambos os exercícios serem num cenário de políticas invariantes (o Ministério das Finanças espera 119,3% e 116,2% do PIB, respetivamente). Para 2021 a Comissão antecipa a dívida pública em 113,7% do PIB.



(Notícia atualizada às 10h48)

