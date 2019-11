Em 2020 e em 2021, Portugal desce uma posição dado que desacelera para um crescimento de 1,7% ao passo que a Grécia vai acelerar e ultrapassar o crescimento português. Contudo, é de notar que a economia grega está numa fase diferente, tendo chegado à recuperação económica mais tarde.



Nas contas públicas, o Governo português deverá fechar este ano com um ligeiro défice (-0,1%), segundo as previsões da Comissão Europeia, passando depois a um saldo nulo em 2020 e a um excedente de 0,6% em 2021 (de notar que estas previsões são feitas ainda sem ser conhecida a proposta do Orçamento do Estado para 2020).



Caso estas previsões se concretizem, Portugal terá o quinto maior excedente orçamental da União Europeia (acima da Holanda e da Alemanha, por exemplo) em 2021, ao lado da Irlanda e da Eslovénia.



Quanto à dívida pública em percentagem do PIB, aí Portugal mantém-se neste horizonte como o detentor do terceiro maior rácio na UE. A Grécia continuará a ter o maior e a Itália o segundo maior. A novidade é que, segundo as previsões, haverá mais um país na casa dos 100% em 2021: a Bélgica.

A Comissão Europeia atualizou esta quinta-feira, 7 de novembro, as suas previsões para os países da Zona Euro em termos de PIB, saldo orçamental, dívida pública (presentes no mapa interativo), entre outros indicadores. Portugal ficou melhor na fotografia face a previsões anteriores.Desde logo, Bruxelas melhorou a previsão de crescimento da economia portuguesa para este ano e Portugal figura agora exatamente a meio da tabela da variação do PIB, em 2019, dos 19 países da Zona Euro. Há nove países a crescer menos e nove países a crescer mais.