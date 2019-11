"A inflação na Zona Euro desacelerou este ano devido à queda dos preços da energia e porque as empresas têm escolhido absorver em grande parte o custo dos salários mais elevados nas margens [de lucro] em vez de passar [essas subidas] aos consumidores", explicam os técnicos da Comissão Europeia, assinalando que as "pressões inflacionistas deverão manter-se desligadas nos próximos dois anos".Em Portugal, a baixa inflação foi particularmente visível durante o Verão. Em julho, agosto e setembro, a inflação foi negativa, o que não acontecia desde 2015, e em outubro a taxa foi de 0%, segundo a estimativa rápida do INE Tal como o Negócios escreveu em agosto , têm sido medidas do Governo - nomeadamente o alargamento dos manuais escolares gratuitos para alunos do segundo ciclo do ensino básico, a descida dos preços da eletricidade decretada pela ERSE e a redução do preço dos passes sociais - a puxar os preços para baixo.A taxa de inflação portuguesa não tem muito impacto na média do euro uma vez que esta resulta de uma média ponderada consoante a dimensão da economia, mas contribui para manter as pressões inflacionistas "desligadas", como escreve a Comissão Europeia nas previsões de hoje. As projeções da inflação na Zona Euro apontam para uma estabilização nos 1,2% em 2020 e uma curta aceleração para 1,3% em 2021.Estas projeções reforçam o desafio para Christine Lagarde, a nova presidente do Banco Central Europeu (BCE) - cujo objetivo é uma inflação próxima mas abaixo de 2% -, o qual já estava presente no final do mandato de Mario Draghi quando o Conselho do BCE decidiu lançar um novo pacote de estímulos em setembro.Além da política monetária do BCE, a taxa da inflação em Portugal também tem importância para o quotidiano dos portugueses. Os preços dos bens estão a aumentar a um ritmo baixo pelo que pode haver ganhos de poder de compra se os rendimentos, nomeadamente os salários, subirem a um ritmo mais elevado.Além disso, os gastos com rendas ou portagens - que estão indexados à inflação - terão subidas contidas. Contudo, a baixa inflação também tende a dar menos argumentos aos sindicatos e aos trabalhadores para pedirem aumentos salariais nas negociações com as empresas.