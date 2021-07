Católica revê projeções em alta. PIB deve crescer 5% no segundo trimestre.

O NECEP da Católica Lisbon Forecasting Lab prevê agora um crescimento do PIB em cadeia na ordem dos 5% para o segundo trimestre do ano. Face ao mesmo período do ano passado o crescimento deve ser de 15,5%. Para o conjunto do ano, o cenário central melhorou 2 pontos percentuais.





De acordo com o cálculos, a economia portuguesa deve ter operado neste segundo trimestre em torno dos 95,5% do nível do quarto trimestre de 2019, o último antes da covid-19 ter chegado ao país, o que constitui o "maior nível de atividade economica desde o início da pandemia".





Para o resto do ano, o cenário central de crescimento é de 3,5%, o que revela uma revisão em alta de 2,5 pontos percentuais em relação às previsões iniciais do organismo. "Trata-se de uma revisão em forte alta que é explicada , por um lado, pela queda amortecida do primeiro trimestre e, por outro lado, pelo ressalto estimado para o segundo trimestre", explica em comunicado.



Os cenários mais pessimista e otimista apontam ambos para um crescimento na ordem dos 2% e 5%, respetivamente, para o conjunto do ano.





O NECEP estima ainda que a economia portuguesa esteja a operar a 95,7% do nível de 2019 até ao final do ano.





No sumário a que o Negócios teve acesso, o organismo responsável pela previsão destaca "os dois trimestres base" para a comparação que foram "aqueles em que os confinamentos foram mais severos", o que alavanca a evolução homóloga para o segundo trimestre.





O balanço destaca o final do primeiro semestre "com sinais de maiores restrições à atividade económica oriundas do Governo" e prevê que "o resto do ano deverá ser influenciado pelo efeito combinado da intensidade dessas restrições e da recuperação do turismo".





Desemprego diminui

As previsões da Católica para o desemprego são levemente positivas ao apontar para um recuo de 0,2 pontos percentuais da taxa de desemprego entre o primeiro e o segundo semestre.





A inflação deve também ascender aos 0,2% para o segundo trimestre, depois de o preço do cabaz de produtos utilizado para os cálculos ter estagnado durante os três primeiros meses do ano.





Quanto ao futuro, a Católica prevê que o nível atividade económica do ano de 2019 seja atingido em 2022, apesar da incerteza "muito elevada" em relação aos dois próximos anos.