Católica vê PIB português a recuar 0,5% no final de 2022, em contraciclo com Zona Euro

crescido 3.4%, ainda sob o efeito do ressalto pós-pandemia que foi travado pela guerra na Ucrânia, pela subida dos preços da energia e por uma taxa de inflação anormalmente elevada (8,4%)", escrevem os economistas.





Os economistas da Universidade Católica estimam que a economia portuguesa tenha recuado 0,5% no quarto trimestre do ano passado face aos três meses anteriores, em contraciclo com a Zona Euro, o que, a confirmar-se, implica que o PIB terá crescido menos no conjunto de 2022 do que as últimas previsões do Governo.Depois de uma inflação média de 7,8% em 2022, o NECEP espera que a subida de preços abrande, mas que se mantenha ainda expressiva em 2023, estimando uma inflação de 6% este ano.Embora a política monetária do Banco Central Europeu (BCE) deva a contribuir para uma redução da inflação na Zona Euro e em Portugal, os economistas dizem que isso só deve acontecer "no limiar de 2024, dado que as taxas diretoras estão ainda no intervalo entre 2% e 2,75%". Por isso, alinham com o consenso dos economistas internacionais - e que já foi admitido também por Frankfurt - e admitem que o BCE deverá subir as taxas de juro de referência ao longo dos próximos meses.Perante o contexto de inflação elevada e subida das taxas de juro, o NECEP antecipa um "desempenho frágil" para a economia portuguesa este ano, estimando que cresça 0,5%. Mas este é o cenário central da estimativa, já que a previsão vai de uma contração de 1% até uma expansão de 2%.Depois de ter crescido apenas 2,1% em 2022, os economistas da Católica estão pouco otimistas quanto ao investimento, que vai apresentar uma "dinâmica fraca", apesar do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). "Outros fatores a observar são a evolução da inflação e das taxas de juro, bem como os limites ao crescimento do turismo", bem como os impactos no consumo privado, pela redução real do rendimento disponível, avisam.O comportamento da Zona Euro, estimam, deverá ter um comportamento semelhante, com um crescimento de 0,7%, ligeiramente superior ao do PIB português. Mas as margens da estimativa vão até uma contração de 0,6% e uma expansão de 2%."Há o risco de uma recessão suave, mas esse não parece ser, ainda, o cenário mais provável", consideram os economistas.A pesar no crescimento económico da Zona Euro estão a evolução da economia mundial, em particular, os desenvolvimentos nos EUA e na China que abandonou a sua política de Covid zero. "Os preços da energia, a inflação e a subida das taxas de juro permanecem como principais condicionantes daevolução da economia, numa altura em que a guerra na Ucrânia não parece ser um fator adicional de pressão sobre a economia europeia", escrevem.