O CFP explica que este cenário pressupõe que o choque na economia é "transitório" e que se verifica fundamentalmente do lado da procura. Admite que o impacto é mais intenso no segundo trimestre deste ano, mas que a recuperação da economia será "relativamente célere durante a segunda metade do ano".Este cenário é um pouco mais pessimista, mas não demasiado distante do que tem servido como ponto de referência, ainda preliminar, para o Governo. Conforme indicou aos partidos, e confirmou o Negócios, o Executivo está neste momento a trabalhar com projeções preliminares que apontam para uma recessão de 7%, um défice de 6,5% e a taxa de desemprego nos 10%.Porém, é o próprio CFP que assume que o contexto é "de riscos e incerteza anormal e historicamente elevados, em que a grande parte é de natureza descendente." Assim sendo, traçou um cenário alternativo, mais adverso. Nesse cenário, que apelida de "severo", a recessão é mais profunda e os impactos nas contas públicas e no mercado de trabalho são ainda mais duros. A recessão atinge os 11,8%, o défice fica em 9,3%, a taxa de desemprego sobe para 13,1%, com uma contração do número de postos de trabalho na ordem dos 7,2%.É uma projeção que assume, da mesma forma, que o pior da crise estará a ser vivido neste momento (no segundo trimestre deste ano), mas que depois do pico dos efeitos da pandemia a recuperação "será mais lenta do que no cenário base durante a segunda metade do ano, pressupondo uma quebra mais intensa nas trocas comerciais e um clima de maior incerteza", lê-se no relatório.Em ambos os cenários, a economia regressa ao crescimento em 2021, mas a recuperação será sempre lenta e as contas públicas vão manter-se sempre no vermelho, acima do limite de défice de 3% previsto no Pacto de Estabilidade e Crescimento.Na projeção mais pessimista, nem em 2022 o PIB volta ao mesmo nível que tinha no pré-pandemia: continua 3,5 mil milhões de euros abaixo (menos 1,6% do que em 2019). Nesse ano, admitindo a hipótese mais negativa, a taxa de desemprego continuará em 9,5%, apesar de a economia crescer 3,2% e de já se verificar alguma criação de emprego. O défice orçamental será bem acima do limite do Pacto de Estabilidade e Crescimento, estando projetado para 4,2%.Já se a realidade for mais próxima do cenário base, em 2022 Portugal terá ultrapassado o PIB de 2019 por 2,3 mil milhões de euros, ou seja, mais 1,1% em termos nominais. A taxa de desemprego estará, ainda assim, em 8,1% e as administrações públicas continuarão a registar um défice de 3,1% do PIB.