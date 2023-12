Clima de negócios na Alemanha desacelera em dezembro com risco de recessão

"Parece muito provável que o PIB alemão contraia pelo segundo trimestre consecutivo no quarto trimestre [e a economia entre em recessão], e as perspetivas para 2024 não parecem muito melhores", refere o economista-chefe da Capital Economics Andrew Kenningham. A previsão da Capital Economics é de que a economia alemã irá estagnar em 2024, refletindo o impacto da subida das taxas de juro.



Para o economista Carsten Brzeski, do ING, a economia alemã parece também "estar no caminho certo para mais um trimestre de contração no último trimestre de 2023" e "o início de 2024 ainda não parece realmente promissor". " Pelo menos nos primeiros meses de 2024, vão existir ainda muitos dos obstáculos ao crescimento (...) Em suma, esperamos que o atual estado de estagnação e recessão superficial continue", refere.

O índice de clima de negócios na Alemanha, revelam os dados do instituto de estatísticas Ifo divulgados esta segunda-feira. As empresas alemãs estão menos otimistas em relação à conjuntura económica,Segundo o ifo, o índice de clima de negócios na Alemanha caiu para 86,4 pontos, o que compara com 87,2 pontos que tinham sido registados no mês de novembro. Essa diminuição acontece depois de três meses consecutivos de melhoria nas expectativas dos gestores e empresários alemães. Esse menor otimismo foi transversal a todos os setores, com exceção dos serviços, onde se verificou uma ligeira melhoria.De um modo geral,atuais e estão mais céticos em relação à conjuntura económica que deverá marcar o próximo ano. Isto numa altura em que a Alemanha arrisca uma nova recessão, depois de ter contraído 0,1% no terceiro trimestre deste ano. Ou seja, basta uma nova contração no quatro trimestre e o país entra novamente em recessão.A indústria transformadora foi o setor onde o pessimismo empresarial alemão se manifestou com especial intensidade, com uma queda de -13,8 pontos para -17,2 em dezembro. No comércio, o clima de negócios reduziu-se de -22,2 para -26,6, e na construção caiu de -29,5 para -33,1. Já nos serviços melhorou de -2,5 para -1,7. Em todos os setores, o saldo das expectativas dos empresários continua a ser negativo.