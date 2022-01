Confiança dos consumidores aumenta em janeiro. Indicador de clima económico recua

O indicador de confiança dos consumidores aumentou no início do ano, depois de ter estabilizado em dezembro, após dois meses consecutivos de quedas. A informação relativa a janeiro foi divulgada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no inquérito de conjuntura às empresas e aos consumidores.

De acordo com estes dados, a evolução da confiança dos consumidores resultou "do contributo positivo das expectativas relativas à evolução futura da realização de compras importantes, da situação económica do país e da situação financeira do agregado familiar". Já as opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar contribuíram de forma negativa para a evolução deste indicador, diz o INE.



