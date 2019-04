O indicador de confiança dos consumidores melhorou, em abril, pela primeira vez em seis meses, revelou esta segunda-feira, 29 de abril, o Instituto Nacional de Estatística (INE).A contribuir para esta evolução estiveram todos os componentes deste indicador: a situação financeira do agregado familiar nos últimos 12 meses e as perspetivas para os próximos 12 meses.As famílias estão também mais otimistas em relação à situação económica do país no próximo ano. Expectativas que levaram a uma melhoria do indicador de confiança, que se vinha a deteriorar nos últimos cinco meses.Já o indicador de clima económico estabilizou, interrompendo assim uma série de três meses consecutivos de melhoria.A justificar esta evolução estiveram do lado negativo a indústria transformadora, cujo indicador de confiança caiu, assim como o do comércio e o dos serviços. Do lado oposto esteve o setor da construção e obras públicas, onde a confiança melhorou, sobretudo devido ao nível da carteira de encomendas atual.