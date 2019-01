Em dezembro do ano passado, o indicador de confiança dos consumidores portugueses caiu para o valor mais baixo desde março de 2017, segundo os dados divulgados esta quinta-feira, 3 de janeiro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE)."A diminuição do indicador de confiança dos consumidores refletiu o contributo negativo do saldo das perspetivas relativas à evolução da situação económica do país, da situação financeira do agregado familiar e da poupança", explica o gabinete de estatística.O indicador recuou para os -2,2 pontos, depois de ter registado -1,8 pontos em Novembro - a análise refere-se à média móvel dos últimos três meses. Desde junho que a confiança dos consumidores está em queda, o que pode antecipar uma travagem do consumo privado - uma das componentes mais importantes do PIB.Contudo, "sem a utilização de médias móveis de três meses, o indicador de confiança dos consumidores aumentou em dezembro", assinala o INE, referindo que tal deve-se ao contributo positivo do saldo das expectativas relativas à evolução da poupança e da situação financeira do agregado familiar. Recorde-se que no terceiro trimestre a poupança renovou mínimos históricos Não é só a confiança dos consumidores que está em queda. Também o clima económico, indicador que estima a confiança dos empresários de vários setores, caiu em dezembro, principalmente no comércio e nos serviços."No mês de referência verificou-se um contributo negativo das opiniões sobre a atividade das empresas, enquanto as apreciações e as expetativas sobre a evolução da carteira de encomendas contribuíram positivamente", explica ainda o INE.