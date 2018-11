Stringer/Reuters

O custo do trabalho em Portugal aumentou 1,5% no terceiro trimestre, em termos homólogos, acelerando face aos 1,1% do trimestre anterior. Quanto a sectores, o destaque vai para a construção onde se registou uma subida de 4%. Os dados foram publicados esta quarta-feira, 14 de Novembro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).O indicador - que pretende medir a evolução trimestral dos custos do trabalho por hora efectivamente trabalhada - mostra que o aumento do custo do trabalho observou-se em todas as componentes.Os custos salariais aumentaram 1,9%, o custo médio por trabalhador subiu 1,3% e as horas efectivamente trabalhadas reduziram-se ligeiramente (-0,2%).Olhando para os sectores económicos, a construção destaca-se com uma subida de 4% do índice do custo do trabalho."Os custos salariais aumentaram 3,5%, em resultado sobretudo do acréscimo do salário base e do pagamento do subsídio de férias, e os outros custos do trabalho aumentaram 5,6%, o que se ficou a dever essencialmente ao pagamento das contribuições patronais correspondentes e ao pagamento de indemnizações por despedimento", explica o INE.Além disso, o custo médio por trabalhador no sector da construção aumentou 3,1%, ao passo que as horas efectivamente trabalhadas por trabalhador diminuíram 0,8%. Os empresários do sector têm vindo a queixar-se da falta de mão-de-obra. No início deste mês, António Mota, dono da Mota-Engil, empresa com negócios em vários países no sector da construção - um dos afectados pela falta de mão-de-obra - confessava que "falta pessoal e está-se a importar mão-de-obra de várias origens" . Citado pela Lusa, o empresário previa que se o desenvolvimento em Portugal continuar a verificar-se, o país vai "precisar de mão-de-obra semiespecializada e especializada".Isto acontece numa altura em que o sector, apesar de continuar longe da actividade dos tempos pré-crise, está a ganhar pujança. A actividade da construção tem aumentado acima de 4% , principalmente devido à construção de edifícios.