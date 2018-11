Actividade da construção volta a acelerar em Setembro

A actividade da construção em Portugal voltou a acelerar em Setembro, ficando próxima do nível mais alto desde Janeiro de 2015, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta segunda-feira, 12 de Novembro.

O índice que mede a produção na construção subiu 4,2%, em Setembro, face ao mesmo mês do ano anterior, depois de ter crescido 4,1% em Agosto.

Para esta evolução contribui sobretudo o segmento de construção de edifícios, que registou um aumento homólogo de 5,2%. Já o segmento de engenharia civil cresceu 2,7%, a mesma evolução observada em Agosto.

Na comparação em cadeia, a actividade da construção subiu 0,4%, em Setembro, ligeiramente abaixo do crescimento de 0,6% verificado no mês anterior.

Olhando para a evolução do emprego e remunerações no sector, é possível concluir que cresceram abaixo da produção. Em termos homólogos, o índice de emprego subiu 2,8%, ao passo que as remunerações aumentaram 3,4%.