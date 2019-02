Corte de impostos leva economia dos EUA a crescer 2,9% em 2018

O crescimento do PIB abrandou no quarto trimestre, mas ficou acima do esperado.

Trump definiu como meta um crescimento de 3% em 2018. Falhou por uma décima Reuters

Trump definiu como meta um crescimento económico de 3% em 2018 e não ficou muito longe do objetivo. O Departamento do Comércio dos Estados Unidos revelou esta quinta-feira que o PIB cresceu 2,9% no ano passado, o que representa o melhor registo desde 2015.

O crescimento da maior economia do mundo registou assim uma aceleração substancial no ano passado (o PIB tinha crescido 2,2% em 2017), recolhendo os benefícios do forte corte de impostos que foi implementado no arranque do ano.

No que diz respeito apenas ao quarto trimestre, a tendência é diferente. O PIB cresceu a uma taxa anual de 2,6% nos últimos três meses de 2018, o que representa um abrandamento face ao registado no terceiro trimestre (+3,4%).

Ainda assim, a leitura ficou acima do esperado pelos economistas, que apontavam para um crescimento de 2,2%, o que poderá diminuir os receios sobre uma travagem da maior economia do mundo este ano.



A Bloomberg assinala que, apesar do abrandamento, a economia norte-americana continua a crescer bem acima do potencial, que a Fed define nos 1,9% nos períodos de expansão. Desta forma, o banco central dos EUA tem menos argumentos para travar o ciclo de subida dos juros, embora o presidente Jerome Powell tenha reiterado nos últimos dias que a Fed vai ser paciente para efetuar mais mexidas na política monetária.

Apesar do crescimento do quarto trimestre ter ficado acima do esperado, a evolução do consumo das famílias (+2,8%) ficou abaixo das estimativas.